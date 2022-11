Al tribunale di Siena è arrivato in giornata il presidente della Juventus,. Il numero uno bianconero è stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta relativa alla cessione del marchio dell'AC Siena. Come racconta Gazzetta, Agnelli è arrivato alle 14 in tribunale, rispondendo alle domande di accusa e difesa per 10 minuti, se n'è poi andato senza rilasciare dichiarazioni.Il pm De Flammineis gli ha chiesto del trasferimento di Conte alla Juve nel 2011. "Nessun rapporto diretto con il Siena, abbiamo condotto la trattativa con Conte che poi si è liberato dalla sua società - ha detto Agnelli -. Poi l'allenatore mi chiese di fare una telefonata di cortesia al presidente di Banca Mps Giuseppe Mussari (all'epoca dei fatti main sponsor, ndr), una telefonata di sessanta secondi".