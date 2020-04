Circa 11,5 milioni di euro lordi all'anno, con lo stipendio di un contratto in scadenza nel 2023 ecco quanto risparmierebbe la Juve con la cessione di Miralem Pjanic. E a questi vanno aggiunte le entrare per la sua cessione. La grana coronavirus non ha solo fermato i campionati, ha anche svalutato i giocatori, Miralem compreso. Se a febbraio era valutato 60-65 milioni, ora ne vale 45-50. Una cifra comunque importante, per un giocatore che lo scorso 2 aprile ha festeggiato 30 anni. Un'altra ragione per la quale è considerato, alle giuste condizioni, sacrificabile.