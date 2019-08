Dybala, Higuain e Mandzukic: sono loro a chiudere la cerchia degli attaccanti, e pure quella dei cedibili in casa Juve. Ci vogliono sei 'addii', Sarri è stato chiaro. E forse la prima parte della necessaria girandola sta per iniziare: perché, come racconta Calciomercato.com, c'è forte il Bayern Monaco su Mario Mandzukic, il primo a salutare la Juve nell'ordine di idee di Fabio Paratici.



BAYERN E BORUSSIA - Prima fase: realizzazione. Secondo CM, Mandzukic sta iniziando ad accettare l'idea di lasciare la Juve, comunque alle sue condizioni. Ha rifiutato la Cina, ha aperto al Manchester United e non all'Everton. Poi è arrivato il Borussia, che ha anticipato il Bayern e che aveva solide intenzioni: niente, i bavaresi hanno sterzato e si sono avvicinati, pure alle richieste della Juve. Partita la trattativa con il giocatore: tra le squadre, in qualche modo, l'intesa si troverà. Sarà gran ritorno? Paratici ci spera.