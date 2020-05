La Juve non vuole cedere Gonzalo Higuain per meno di 20 milioni di euro. Questa è l'idea di Paratici, che sta lavorando da tempo per trovare una sistemazione all'argentino ormai fuori dal progetto bianconero. Sul Pipita ci sono Newcastle e Wolverhampton, con la cessione dell'attaccante la Juve si libererebbe di un ingaggio che a bilancio pesa 18,3 milioni di euro. I due club della Premier League hanno la disponibilità economica per accontentare le richieste di Higuain, che se dovesse preferire la scelta di cuore tornando al River Plate dovrà accettare una riduzione dell'ingaggio.