Cessione Fagioli alla Fiorentina, come scatterà l'obbligo: cosa deve succedere

Come scatterà l'obbligo di riscatto per Fagioli: le condizioni del trasferimento

Laha cedutonelle ultimissime ore di mercato. Un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Condizioni però molto facili da raggiungere. Ma cosa deve succedere per trasformare l'acquisto in titolo definitivo?L'intesa raggiunta tra Juventus e Fiorentina sulle condizioni per cui scatta l'obbligo di riscatto riguarda i risultati della squadra viola. In particolare, basterà che la Fiorentina si qualifichi per una delle tre competizioni europee al termine della stagione. Vista anche la posizione attuale della squadra di Palladino, è improbabile che ciò non avvenga. La cifra concordata per il riscatto è di 13,5 milioni di euro a cui aggiungere bonus (fino a 2,5 milioni). Per il prestito invece la Fiorentina ha versato 2,5 milioni nelle casse della Juventus.