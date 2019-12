La Juve ha cambiato idea su Emre Can. Il tedesco è in partenza ma se prima la sua cessione poteva avvenire solo a titolo definitivo adesso il club bianconero sembra essere deciso a vendere il tedesco anche in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. L'ex Liverpool piace al PSG che nelle score ore ha incontrato l'entourage di Emre, così come a Borussia Dortmund e Manchester United. Col PSG resta in piedi anche la possibilità di scambio con Paredes, ipotesi, però, che non fa impazzire il club transalpino.