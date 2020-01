Se arriverà un'offerta da almeno 30 milioni di euro e che rappresenterebbe una consistente plusvalenza a bilancio per la società bianconera, Emre Can sarà ceduto. Se quest'offerta non arriverà, e oggi è lontana dall'arrivare, il centrocampista tedesco resterà e non solo, sarà anche inserito in lista Champions al posto di Khedira che, invece, non dà garanzie dal punto di vista fisica. Una sorta di sliding doors, di dentro o fuori, con il mese di gennaio che segnerà, probabilmente, anche una svolta per la sua carriera. Lo racconta Calciomercato.com.