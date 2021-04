La Juventus fa i conti per l'eventuale cessione di Dybala: se l'argentino dovesse partire davvero in estate, l'obiettivo della società è quello di mettere a bilancio una plusvalenza di circa 50 milioni di euro. Il contratto dell'attaccante è in scadenza nel 2022 ma i bianconeri sono pronti a venderlo con un anno d'anticipo per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo infatti è ancora in fase di stallo, e non sembra potersi sbloccare a breve.