Lanon pensa a cedere Gleison, complice anche il recente rinnovo contrattuale fino al 2028. La società bianconera crede molto nel difensore brasiliano prelevato dal Torino. Il club bianconero valuterebbe una cessione, stando a quanto riferisce Calciomercato.com, soltanto a fronte di offerte a partire da 60 milioni di euro. Il Manchester United è una delle principali estimatrici di Gleison, tuttavia 60 milioni come cifra di partenza sono una cifra elevata anche per i Red Devils. Dall'altro lato la volontà della Vecchia Signora è quella di tenere in bianconero Bremer.