Secondo gli esperti antijuventini #Cesinha ha preso per il culo cristiano esultando come lui a me sembra che ha esultato come lui perchè è un'altro tifoso del grande CR7 indovinate a chi ha regalato la maglia CR7??? pic.twitter.com/rWRwOpZJ82 — FeyRune (@FeyRune23) July 26, 2019

La sua esultanza, ieri,Cesinha non ha solo segnato contro la Juventus di Cristiano Ronaldo (in panchina) ma ha pure esultato come il suo idolo, l'attaccante portoghese che, seduto sulla panchina, non l'ha presa proprio benissimo. Dopo le spiegazioni nel tunnel degli spogliatoi, però, Ronaldo ha regalato la sua maglietta all'attaccante portoghese che ha postato tutto sui social, sorridendo come un bambino.