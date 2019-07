Gol e spettacolo a Seul

La partita amichevole giocata traGol e spettacolo al World Cup Stadium di Seoul con i bianconeri che hanno recuperato due gol nella ripresa. Tra gli highlights dell'incontro anche il gol del 2-1 per la squadra coreana segnato da Cesinha che ha esultato come CR7. Un'esultanza che non è particolarmente piaciuta all'attaccante portoghese che l'ha accolta con una smorfia pur chiarendosi subito con l'attaccante avversario. Anche la Juve ha 'tagliato' la curiosa esultanza dell'attaccante brasiliano che è subito andato a parlare con Ronaldo dopo il gol segnato a Pinsoglio e la fine del primo tempo.