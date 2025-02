Vacca cambia la partita e il volto della Juve: il numero 10 è il vero trascinatore

Basterebbero i numeri per descrivere il suo impatto, eppure non sono abbastanza.e il suo apporto per questa squadra è ancora una volta fondamentale. La gara dei bianconeri, infatti, cambia completamente volto dal suo ingresso: insieme a, il numero 10 disegna una nuova Juve, più aggressiva e propositiva, accendendo anche i compagni.: così Alessio Vacca e di conseguenza la Juventus hanno ribaltato la partita in mezz'ora, segnando 3 reti e dimostrando che questa squadra ha tanti punti di riferimento , tante basi solide che possono costruire grandi percorsi.

Cesena-Juventus Primavera, la partita di Vacca

Juventus Primavera, i numeri della stagione di Vacca

Come anticipato, l'ingresso di Vacca ha spaccato il match nel momento di difficoltà più grande dei ragazzi di Magnanelli. Il Cesena ha tagliato le gambe ai bianconeri con il terzo goal, e dunque servono. Ma la Juve non si lascia spaventare, e dopo soli 7 minuti riaccende il match: è proprio il numero 10 a metterla dentro, sfruttandoche si libera e mette in mezzo un pallone perfetto.Passa un quarto d'ora, e Vacca mette ancora una volta la firma, trasformando il rigore guadagnato da Merola: è 3-3, la Juventus ha cambiato volto e ci crede davvero, la rimonta non è più lontana, anzi: dista appena due giri d'orologio, perché ci pensa Pugno (che dialoga e brilla insieme al compagno di reparto) a completare un disegno perfetto, costruito con testa e grinta. E con un'arma in più, decisiva tante altre volte in questa stagione:I due goal di oggi sono stati pesantissimi, ma non è la prima volta che Vacca accende la rimonta bianconera: poco meno di un mese fa a Vinovo era stato proprio il numero 10, regalando il 3-2 a Magnanelli.Con la doppietta di oggitra campionato e Youth League, risultando il miglior marcatore bianconero fin qui, oltre che una pedina fondamentale per la Primavera. Insomma, l'ex Monza sta scrivendo pagine importanti della sua storia bianconera, e sta dimostrando che il suo cammino