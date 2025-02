Cesena-Juventus Primavera 3-4, le PAGELLE: Vacca cambia la partita, Merola è instancabile e Pugno è decisivo

La Juventus Primavera completa la rimonta, e ribalta completamente una gara che sembrava già indirizzata verso la sconfitta . I bianconeri sono stati protagonisti di una rimonta incredibile, recuperando lo svantaggio in venti minuti, e trovando il quarto goal subito dopo il 3-3. Una partita dai tanti volti, che ha visto i ragazzi diportarsi in vantaggio con Verde, ma il Cesena ha reagito subito segnando due reti in appena dieci minuti, e andando così a riposo avanti.Nel secondo tempo la Juve reagisce e sfiora la rete in più occasioni, ma nel suo miglior momento subisce la terza rete con Giovannini. Magnanelli capisce che è il momento di cambiare marcia e opta per un triplo cambio, che è la vera e propria svolta della gara: dopo appena 6 minutiriapre il match grazie a un'ottima intuizione di, che lo serve perfettamente davanti alla porta. Un quarto d'ora dopo è ancora il numero 10 a segnare, trasformando il rigore che vale il 3-3. Passa poco più di un minuto e ci pensa lo stessoa completare una grande rimonta, fiondandosi per primo sul pallone vagante in area. Una vittoria che dà senza dubbio morale, soprattutto per la reazione di carattere. I bianconeri torneranno in campo mercoledì a Vinovo, e questa volta affronteranno il Lecce, reduce dal pareggio con la Cremonese per 0-0.

Cesena-Juventus Primavera, le pagelle

Forse sul primo goal potrebbe fare qualcosa di più, ma è altrettanto bravo a salvare il risultato in più occasioni, soprattutto nel recupero.Fatica nel primo tempo e sul terzo goal si fa saltare con troppa facilità, ma dopo i cambi trova nuova energia risultando importante anche nelle azioni offensive.Un goal meritato, perché Verde gioca una partita di puro sacrificio e carattere, risultando solido per tutti i 95 minuti.Diversamente da Verde, oggi non è in giornata: sul primo goal si fa anticipare da Tosku, e sul secondo scivola nel momento peggiore. Non riesce a recuperare come vorrebbe. Dal 67'Dal suo ingresso la difesa è più stabile, e infatti i bianconeri subiscono meno pericoli, andando sempre più avanti.Partita maggiormente di amministrazione per il numero 38, che non va in grande difficoltà e rimane più indietro rispetto al solito.Fatica a trovare la posizione giusta, non riesce a fare da filtro tra i due reparti ma si limita a passaggi più semplici. Dal 67'Un buon ingresso, tocca meno palloni del solito ma è sempre tra i più pericolosi quando la Juve avanza.Un'altra buona prova del numero 33, che sta trovando maggiore continuità rispetto alla prima parte della stagione: dialoga bene con entrambi i reparti e recupera tanti palloni.Non ingrana la marcia, a centrocampo il suo sostegno non si sente, e in occasione del secondo goal del Cesena il tentativo di fermare l'avversario è troppo debole. Dal 67'È il vero mattatore della partita: il suo ingresso, insieme a Crapisto e Martinez, cambia subito il match: il numero 10 segna due goal e si rende pericoloso più volte, dando un chiaro segnale: questa squadra ha bisogno di lui.Uno dei più pericolosi della Juve, ha il merito di servire alla perfezione Verde sul primo goal e di guadagnare il rigore: determinante. Esce per crampi a fine partita. Dal 94'È meno pericoloso del solito, infatti non riceve tanti palloni per provare ad accendersi. Esce per infortunio a inizio ripresa. Dal 51'Il suo è un ingresso positivo, che lo vede sempre tra i più pericolosi in avanti, e c'è il suo zampino sia sul secondo che sul quarto goal.Nel primo tempo è più in ombra del solito, e non riesce a sfruttare bene le occasioni. Dopo i cambi, però, il suo apporto è decisivo: sul 3-2 l'inserimento è perfetto (così come l'assist), ed è nel posto giusto al momento giusto per completare la rimonta.La Juve gioca una partita dai tanti volti: nel primo tempo non riesce a gestire il vantaggio e si fa superare. I cambi, però, sono la mossa migliore della gara: Vacca è determinante per trovare la vittoria finale, e insieme a Martinez e Crapisto danno decisamente un altro volto alla squadra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui