Juventus Primavera, Magnanelli: 'Grandissima reazione, ecco come possiamo competere con tutti'

Grande prova della Juventus Primavera, che porta a casa tre punti pesantissimi contro un buon Cesena, che ha messo diverse volte in difficoltà i bianconeri. I ragazzi di, però, sono stati molto bravi a reagire nel modo giusto, e hanno ribaltato la partita da 3-1 a 3-4 , segnando tre reti nel giro di 20 minuti, le ultime due a distanza di due minuti.Protagonista assolutoche dal suo ingresso in campo segna due goal e si carica l'attacco sulle spalle insieme a: il numero 10 sale così a quota 9 reti in campionato, oltre alle 3 segnate in Youth League. I bianconeri sono tornati in zona playoff superando il, e ora mettono nel mirino la sfida al Lecce di mercoledì.

Cesena-Juventus Primavera 3-4, il tabellino

Le parole di Magnanelli

Centro Sportivo "Romagna Centro" - Cesena22’pt Verde (J), 36’pt Tosku (C), 44’pt Castorri (C), 15’st Giovannini (C), 22’st Vacca (J), 38’st rig. Vacca (J), 40’st Pugno (J).Veliaj, Valentini (cap), Ghinelli (38’st Lontani), Castorri, Tosku (11’st Perini), Ronchetti (38’st Dolce), Domeniconi, Zamagni Davide, Gallea, Giovannini (25’st Wade), Abbondanza (25’st Tampieri). A disposizione: Montalti, Marini, Zamagni Thomas, Bertaccini, Galvagno. Allenatore: Nicola Campedelli.Zelezny, Pugno (cap), Verde, Finocchiaro (10’st Djahl), Mazur (16’st Vacca), Keutgen (16’st Crapisto), Rizzo (16’st Martinez), Ngana, Merola (48’st Boufandar), Savio, Turco. A disposizione: Radu, Ventre, Biliboc, Grelaud, Sosna, Lopez. Allenatore: Francesco Magnanelli.Arbitro: sig. Valerio Pezzopane (L'Aquila).Assistenti: sig. Paolo Di Carlo (Pescara), sig. Ludovico Esposito (Pescara).10’pt Domeniconi (C), 27’ pt Turco (J), 6’st Gallea (C), 46’st Djahl (J), 49’st Pugno (J), 50’st Verde (J).'Fa piacere tornare a vincere: i ragazzi hanno avuto un ottimo impatto sulla gara e poi una grandissima reazione. Bisogna cercare in questa fase di sbagliare il meno possibile, perché ogni volta che lo facciamo paghiamo a caro prezzo i passi falsi. Oggi siamo stati abili a riprendere la sfida e bisogna imparare a restare sempre dentro il match, concentrati. Devo fare un plauso ai ragazzi perché giocando così tanto e così spesso, non è semplice riuscire sempre a performare nel modo giusto. Lo step successivo da fare è quello: mantenere sempre un determinato standard, sia in allenamento che nelle tante gare che dobbiamo giocare. Con quello, possiamo davvero pensare di competere contro tutti. Con i cali di tensione invece rischiamo di proseguire in questo percorso altalenante. Detto questo, i ragazzi ci hanno creduto e grazie anche al loro spirito si sono ampiamente meritati la vittoria: ora bisogna assolutamente lasciarsi alle spalle questa sfida e pensare già a mercoledì, in cui troveremo avversari più grandi di noi anche a livello anagrafico. Ci tengo a sottolineare che oggi in campo avevamo ben sei ragazzi del 2007: abbiamo fatto un’ottima partita'.