Cesena-Juventus Primavera LIVE 3-4: i bianconeri portano a casa il match con una grande rimonta

25^ giornata di campionato per la Juventus Primavera di. I bianconeri sono reduci da una fitta serie di impegni, l'ultimo in Turchia per i sedicesimi di finale di Youth League. La Juve ha salutato la competizione, uscendo sconfitta di misura (1-0) con il goal di Turan per i padroni di casa. Una buona prova comunque dei bianconeri, che hanno avuto diverse occasioni per recuperare, soprattutto nel secondo tempo. Adesso per la Primavera c'è una partita molto importante contro il, soprattutto in ottica classifica: il Genoa, con una gara in più, ha scavalcato proprio i bianconeri agganciando il sesto posto e dunque la zona playoff: servirà dunque tornare alla vittoria per riportarsi a -3 dal

Cesena-Juventus Primavera, la cronaca

96' - FINISCE IL MATCH: la Juventus completa una rimonta incredibile, passando da 3-2 a 3-4 grazie alla doppietta di Vacca e al goal finale di Pugno

91' - Punizione dal limite per il Cesena

85' - GOAL DELLA JUVENTUS! Djahl avanza sulla destra, serve Crapisto che la mette in mezzo, sul colpo di testa di Turco si fionda Pugno che la ribatte dentro: rimonta completata

83' - GOAL DELLA JUVENTUS! Vacca trasforma il calcio di rigore, spiazzato Veliaj

82' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS: Merola viene atterrato dopo essere passato sulla sinistra

75' - Turco crossa dalla destra, il colpo di testa di Pugno termina largo

67' - GOAL DELLA JUVENTUS! Djahl avanza sulla sinistra e serve un buon pallone per Pugno, che si inserisce perfettamente e serve un assist preciso a Vacca, che deve solo spingere il pallone in porta

61' - Cambia anche il Cesena, che sostituisce Tosku con Perini

60' - Triplo cambio per la Juventus: dentro Martinez, Crapisto e Vacca al posto di Rizzo, Mazur e Keutgen

60' - GOAL DEL CESENA: Giovannini punta Turco e lo supera con facilità, poi calcia a giro sul secondo palo e insacca

54' - Cambia la Juventus: Finocchiaro esce dopo il pestone ricevuto in precedenza, al suo posto entra Djahl

54' - Merola calcia alto su punizione e non riesce a sfruttare l'occasione

51' - Finocchiaro viene fermato con un fallo al limite dell'area: punizione pericolosa per la Juve

Ricomincia il match

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juve passa con Verde, ma il Cesena ribalta tutto in 10 minuti con Tosku e Castorri e chiude avanti la prima metà di gara

Annunciati due minuti di recupero

44' - GOAL DEL CESENA: i padroni di casa attaccano e dopo il primo rimpallo di Verde Castorri è il più veloce a buttarsi sul pallone e calciarlo bene in fondo all'angolino

39' - Turco allontana in corner il cross dalla destra dei padroni di casa

35' - GOAL DEL CESENA: sul cross dalla sinistra Tosku è più veloce a tagliare sul primo palo e ad anticipare tutti, mettendo la palla in porta

31' - Ngana carica il tiro dalla distanza, ma la conclusione è debole e Veliaj la blocca senza problemi

27' - Primo cartellino giallo della gara: Turco ferma l'avversario che stava ripartendo con una trattenuta irregolare

22' - GOAL DELLA JUVENTUS! Merola crossa dalla sinistra e premia l'inserimento di Verde, che in tuffo di testa la mette dentro dopo la deviazione del palo

19' - Juventus vicinissima al goal in più occasioni: sul cross basso Pugno viene anticipato all'ultimo da Veliaj, sulla respinta calcia Ngana ma viene fermato, e il tentativo di Mazur viene ancora bloccato

7' - La Juve è partita molto aggressiva, attaccando su tanti palloni il Cesena

1' - FISCHIO D'INIZIO: comincia la partita tra Cesena e Juventus Primavera



Cesena Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Veliaj

Valentini

Ghinelli

Castorri

Tosku

Ronchetti

Domeniconi

Zamagni D.

Gallea

Giovannini

Abbondanza

Zelezny

Turco

Verde

Rizzo

Savio

Mazur

Keutgen

Ngana

Finocchiaro

Merola

Pugno

A disposizione: Montalti, Tampieri, Perini, Marini, Zamagni T., Bertaccini, Galvagno, Lontani, Dolce, Wade. Allenatore:A disposizione: Radu, Martinez, Boufandar, Ventre, Crapisto, Vacca, Blliboc, Grelaud, Sosna, Djahl, Lopez. Allenatore: