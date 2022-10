La partita era ricca di insidie, la Juventus fatica a districarsi ma, alla fine, deve ringraziare un Tommaso Mancini che sale in cattedra, spiega il perché il club abbia puntato su di lui e regala tre punti a Montero e ai suoi compagni. Meglio il Cesena che interpreta il match nel modo giusto, con coraggio, senza timori, con rabbia agonistica e voglia di far male. Più passivi i bianconeri che, però, ringraziano le qualità individuali di cui questa squadra è ricchissima.- Fino a quando può ci mette una pezza, ma a tratti i palloni arrivano da ogni parte. Sul gol è incolpevole, nella parte finale di match è decisivo- Spinge con continuità sulla destra, creando diverse azioni pericolose. Quando sono gli avversari ad affondare dalla sua parte, però, va in difficoltà- Pronti via, un'ammonizione sul groppone che pesa per tutto il match. Un salvataggio sulla linea che vale un gol- Con il compagno di reparto forma un pacchetto che, oggi, va spesso in apnea- Prima partita ufficiale dopo più di un anno di assenza dai campi. Due le note positive: il minutaggio messo nelle gambe, il fatto che da oggi in poi si può solo migliorare (Dal 55'- Cambia il ritmo sulla corsia di sinistra)- Qualche spunto, ma troppo spesso è fuori dal vivo del gioco (Dal 74' GALANTE sv)- Alterna continuamente buone giocate a errori grossolani, alla fine la bilancia è in pari e porta alla sufficienza, ma è lecito aspettarsi di più (Dal 55'- Buono il suo contributo, nonostante l'ammonizione poco dopo il suo ingresso)- Di lotta e di governo, ma senza particolari spunti (Dal 46'- Non entra nel migliore dei modi, diverse imprecisioni con palla tra i piedi)- Frizzante sulla sinistra, scombina le carte ma non trova la mano vincente (Dal 46'- I suoi spunti cambiano volto al match, manda in confusione la difesa avversaria)- Prova a infastidire il Cesena giocando tra le linee e facendo da raccordo tra centrocampo e attacco. Finisce per essere inghiottito dalla compattezza romagnola.- Alla prima vera occasione scarica un missile dentro la porta cesenate, raddoppia con una bordata da calcio di punizione. Freddo, cinico, regala i tre punti ai suoi e spiega a tutti il perché dell'investimento della Juve- La differenza di valori la racconta la classifica, la differenza di atteggiamento si vede in campo. Il Cesena ha più voglia di fare risultato e più freschezza. Alla fine, però, la qualità paga sempre, si veda Mancini.