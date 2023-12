DaCESENA - JUVENTUS NEXT GEN 1-0Serie C NOW - Girone B - 16a giornataOrogel Stadium Dino Manuzzi - CesenaMarcatore: 24' st Pieraccini (C).Cesena: Pisseri, Saber (1' st Berti), Shpendi (1' st Corazza), Kargbo (37' st Ogunseye), Adamo, Prestia, De Rose (cap.), David (41' st Donnarumma), Silvestri, Francesconi (41' st Varone), Pieraccini. A disposizione: Bagli, Siano, Pitti, Chiarello, Bumbu, Coccolo, Pierozzi, Piacentini, Giovannini, Nannelli. Allenatore: Michele Napoli.Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Muharemovic, Poli (cap.), Comenencia (31' st Cerri), Guerra, Palumbo, Damiani (1' st Valdesi), Stivanello, Turicchia (31' st Mulazzi), Anghelè (41' st Mancini). A disposizione: Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Ntenda, Iocolano, Citi, Doratiotto, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Assistenti: Michele Decorato di Cosenza, Francesco Festa di Barletta. IV Ufficiale: Andrea Paccagnella di Bologna).Ammoniti: 16' st Palumbo (J), 43’ st Ogunseye (C), 47' st Berti (C).Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - Recupero 8a giornataLucchese - Juventus Next GenStadio Porta Elisa - LuccaMercoledì 6 dicembre - ore 16.15