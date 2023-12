Pomeriggio a tinte bianconere, dopo l'Under 19 scende in campo anche la. Reduce dall'uscita dalla Coppa Italia, la squadra di Brambilla cerca riscatto in casa della capolista: il, grande candidata alla promozione diretta in Serie B. Per il testacoda, il tecnico dei bianconeri ritrova Poli e Comenencia, assenti nell'ultimo impegno. Soprattutto, tra i convocati si rivede Simone, alla prima dopo linfortunio al crociato.: 0-0: Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo, Francesconi, De Rose, David, Saber, Kargbo, Shpendi.. Siano, Bagli, Coccolo, Piacentini, Pitti, Pierozzi, Donnarumma, Varone, Chiarello, Bumbu, Berti, Nannelli, Giovannini, Corazza, Ogunseye.. Toscano: Daffara; Stivanello, Poli, Muharemovic; Savona, Damiani, Palumbo, Comenencia, Turicchia; Guerra, Anghelè.. Scaglia, Stramaccioni, Maressa, Cerri, Mulazzi, Ntenda, Iocolano, Mancini, Citi, Valdesi, Doratiotto, Perotti.. Brambilla: Sig. Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo72' - Gol del raddoppio di Corazza, rete annullata per fuorigioco68' - GOL CESENA, la sblocca Pieraccini dagli sviluppi di calcio d'angolo67' Salva Stivanello su Kargbo58' - Forcing cesenate, Kargbo di testa va vicinissimo al vantaggioINTERVALLO37' - Contropiede di Anghelé, spreca un'occasione d'oro Comenencia25' - Missile di Saber dalla distanza, vola Daffara15' - La squadra cesenate comincia a mettere pressione sulal difesa bianconera che, per adesso, tiene botta1' - Via al match!