L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato due casi da moviola dell'ultima giornata di campionato. Da una parte l'espulsione di Chiesa col Crotone e dall'altra un intervento di Kessie su Hakimi nel derby tra Inter e Milan: "Giusta l'espulsione di Chiesta per l'intervento su Cigarini, ma nella prima giornata Tonelli è entrato duro su Kulusevski ed è stato solo ammonito, e Kessie non ha ricevuto nemmeno il giallo per un intervento su Hakimi durante il derby - ha detto Cesari a Pressing - Mariani non ha neanche fischiato il fallo, e credo sia più grave rispetto a Orsato che non ha ammonito Pjanic in quel famoso Inter-Juve. Mi chiedo quale sia l'uniformità".