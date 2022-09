L'ex arbitro della Serie A, Graziano Cesari, è tornato a parlare della rete annullata alla Juve, in un'intervista concessa ai microfoni di Crc.'Quando è stato introdotto il Var tutti erano d’accordo. Sono le persone che vanno tarate per utilizzare il Var, se hanno visto tutti l’immagine di Candreva significa che c’era. In tutte le partite ci sono le telecamere, se tu hai dimenticato di prendere in esame un’immagine televisiva non puoi dire che non c’era'.