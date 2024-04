L'ex arbitro Grazianoè intervenuto ai microfoni di SportMediaset commentando l'episodio che ha fatto parecchio discutere in Cagliari-Juventus: la gomitata di Mina ad Alcaraz valsa due punti di sutura al centrocampista spagnolo ma non sanzionata da arbitro e var. Questo il commento dell'ex arbitro:"Di gomitate di questo tipo se ne vedono tantissime. Se fosse stata a centrocampo sarebbe stata sicuramente punita, ma il fatto che fosse all’interno dell’area di rigore non giustifica il prendere provvedimenti diversi. Per me è calcio di rigore, si tratta di un doppio errore di arbitro e Var".