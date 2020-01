Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha commentato durante Tiki Taka l'episodio avvenuto durante Juve-Parma, quando Ronaldo ha chiesto un rigore per un contatto in area con Gagliolo: "C’è un blocco territoriale di Bonucci su Gagliolo, che marca Ronaldo. E' poi proprio Bonucci a pestare il piede di Ronaldo: è lui che commette il fallo, non Gagliolo".