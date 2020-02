L’ex arbitro Graziano Cesari ha dato la sua interpretazione sui due presunti rigori non concessi alla Juventus: “Cristiano Ronaldo chiede un calcio di rigore per un fallo di Denayer. Manzano (arbitro, ndr) è ben piazzato e non valuta falloso l’appoggio del belga. Sono d’accordo con lui, è poco intenso e per nulla forte. Il VAR non può intervenire perché l’arbitro è ben posizionato. E solo lui è in grado di valutare la potenza dell’intervento del difensore. Diversa è la situazione che si prospetta allo scadere del tempo: in questo caso è Dybala, dopo il colpo di testa di Ronaldo, che cerca il controllo del pallone. Guimaraes nel tentativo di frenare la sua corsa apre il braccio sinistro per cercare un appoggio, un sostegno. Lo fa allungandosi su Dybala commettendo un’infrazione. Il brasiliano si aggrappa alla maglia, la stringe verso di sé. Secondo me è calcio di rigore. E in questo caso per la dinamica dell’azione il VAR poteva intervenire e correggere l’arbitro”.