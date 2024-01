Le parole dell'ex arbitroa Pressing:RIGORE SU YILDIZ - “Prima protesta Juve dopo 30 secondi. Scappa Yildiz e c’è un contatto in area. Prima di toccare il pallone il ginocchio va sulla coscia destra del giocatore della Juventus. Inevitabile che Yildiz perda il passo, a mio parere se ci fosse intervento Var è chiaro che avrebbe agito in un altro modo. Situazione da Var? Assolutamente sì”AMMONIZIONE GATTI – “Rosso? Tocca nettamente prima il pallone poi finisce sull’avversario. Ricordate Baschirotto espulso? Arbitri ci hanno detto che è giallo, questa è molto simile. Provvedimento giusto”.RIGORE SU VLAHOVIC – “Vlahovic salta, c’è la malizia di Gyomber che lo sbilancia. Io non avrei mai dato rigore”.SECONDA AMMOZIONE – “Il secondo giallo di Maggiore è giusto. Ma pochi secondi prima ci sono le mani di Rugani sulla maglia di Simy. Secondo me l’azione doveva essere interrotta lì e non ci sarebbe stato il secondo giallo”.