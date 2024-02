L'ex allenatore della Fiorentina e della nazionale italiana Cesareha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Analizzando attentamente il campionato di Serie A e soprattutto alcuni allenatori. Tra questi c'è quello di, attualmente allenatore del Bologna, che spesso viene accostato alla Juventus in caso di separazione da Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Thiago lavora su concetti di gioco e non su situazioni ripetute, schematiche, di quelle per intenderci che se ti va male uno schema salta tutto. Non gioca un calcio schematizzato ma un calcio concettuale. Ogni giocatore in possesso ha 3-4 possibilità differenti. Spiego meglio: chi ha la palla riesce ad avere due passaggi possibili e sicuri ai propri fianchi ma anche uno in profondità breve o lunga. Lo capisci per bene guardando la sua squadra dall’alto: ed è anche per questo che le avversarie non hanno ancora capito come funziona il suo gioco, perché sono tante le soluzioni, i cambi di ruolo, l’occupazione dei settori. Vero è che qualche schema lo ha anche lui, ma non è mai uguale a se stesso. Per questo, per me, Thiago è il vero innovatore del campionato".