Cesare Gabasio sarà il nuovo General Counsel and Chief Legal Officer della Juventus. Ecco chi è, dalla nota ufficiale del sito bianconero: "​Cesare Gabasio si è laureato nel 1993 presso l’Università di Torino e ha successivamente conseguito un Master per Giuristi d’Impresa nel 1994 presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. Tra il 1994 e il 2006 ha collaborato con Grande Stevens – Studio Legale, prima di diventare partner dello Studio Pacciani Avvocati, per un decennio (2007-2017). È stato quindi equity partner di Weigmann Studio Legale. Ricopre attualmente il ruolo di membro del Legal Advisory Panel (LAP) di ECA ed è arbitro del TAS.