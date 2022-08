Dal sito ufficiale dellaUn grande esordio quello della Juve all'Allianz Stadium. La stagione 2022/2023 inizia con una convincente vittoria per 3-0 sul Sassuolo e con tante belle novità. Andiamo a scoprire qualche statistica interessante del match contro i neroverdi.12 SU 13 Nelle ultime 13 stagioni di Serie A in cui ha fatto il suo esordio stagionale in casa, la Juventus ha vinto ben 12 volte; unica eccezione lo 0-1, dell’agosto 2015, contro l’Udinese, con gol di Cyril Thèréau.IL "CLUB" DEGLI ARGENTINI Angel Di Maria é il quinto argentino (esclusi oriundi) a segnare in questo secolo con la maglia della Juventus in Serie A, dopo Tevez, Pereyra, Dybala e Higuain.LA CERTEZZA DV9 Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato 11 gol: solamente Lautaro Martinez (13) e Ciro Immobile (12) hanno fatto meglio in tutte le competizioni tra chi ha militato nel periodo solo in squadre di Serie A.LEO SUPERA DINO Partita numero 477 per Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus in tutte le competizioni; presenza che gli permette di superare Dino Zoff (476) e di guadagnare il settimo posto in solitaria tra i calciatori con più gare nella storia del club bianconero.ESORDIO AMARO Il Sassuolo ha perso all’esordio in Serie A per la terza volta nella sua storia: curiosamente anche le altre due sono state a Torino (ma contro i granata).