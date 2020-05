A Calciomercato.com, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo apporto alla Juventus. "Tutto era pronto già dalla stagione scorsa, con la ciliegina di Cristiano Ronaldo, acquistato proprio per vincere la Champions. Come è andata l’anno scorso lo sappiano - le sue parole -. Se la Juventus fallisse ancora l’obiettivo Champions sarebbe legittimo chiedersi se, e quanto, è servito l’ingaggio del portoghese e soprattutto se conviene tenerlo fino al termine del suo contratto triennale. (...) se davvero non arrivasse la tanto sospirata Champions, non sarebbe sbagliato rinunciare a Ronaldo, che tra l’altro viaggia verso i 36 anni anche se ben portati. Il vero problema, quindi, è non svenderlo e soprattutto sostituirlo con un altro campione, sicuramente più giovane. Ma se davvero il Psg, che malgrado l’epidemia non ha problemi economici grazie ai fondi arabi, è interessato a Ronaldo, l’occasione va colta al volo".