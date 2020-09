1









Il giornalista Alberto Cerruti analizza il momento della Juve dopo la convincente vittoria contro la Samp. Ma non tutto è oro quel che luccica, almeno sembra: "Quanto durerà l’effetto Pirlo? - scrive su Calciomercato.com -. A giudicare dalla partenza molto, perché è bastata una partita contro la non irresistibile Sampdoria per cancellare di colpo tutte, o quasi, le perplessità seguite alla sua sorprendente promozione sulla panchina della Juventus. Dalla forma per la sua eleganza nell’abbigliamento, alla sostanza per le sue scelte dei giocatori da mandare in campo e in panchina, Pirlo ha subito raccolto unanimi elogi. Il difficile, però, incomincia adesso, da domenica sera all’Olimpico contro la Roma, nella prima trasferta insidiosa del campionato. Come sempre saranno i risultati a orientare i giudizi, anche se l’esonero di Sarri ha dimostrato che i risultati non bastano".