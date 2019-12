Gianni Cerqueti, giornalista Rai, ha commentato il successo della Juve sull'Udinese: "Io credo che ci sia anche Douglas Costa che è sottovalutato. Sarri dovrebbe trovare il modo per utilizzare il brasiliano con più frequenza perché è in grado di spaccare le partite con la sua velocità ed i suoi colpi. Quando in forma, non può essere utilizzato come rincalzo"..