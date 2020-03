Non è stata una settimana semplice per le giocatrici dellaLa squadra del ctha dovuto rinunciare alla finale di Algarve Cup contro la Germani a causa del Coronavirus, La giocatrice della Juventus, Valentina, ha voluto commentare con un post su Instagram, la situazione italiana: "C’è un tempo per tutto, tornerà ad esserci anche quello per il nostro sport e per le nostre passioni. Siamo tornate a casa, per giocare insieme alle nostre famiglie, l’unica e sola finale che conta, quella per la vita. Ci si vede presto".