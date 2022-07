Attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, la calciatrice della Juve Women e della nazionale femminile, Valentina Cernoia, ha manifestato tutta la sua delusione per l'Europeo appena concluso.'Fine, quella che non volevi e che non ti aspettavi. Il percorso ci ha messo di fronte a verità scomode da gestire, prenderne coscienza e con coraggio affrontarle, è l’unica strada per crescere. A presto, pronte per un nuovo cammino'.