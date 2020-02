Valentina Cernoia è carica. A pochi giorni dalla sfida contro l'Inter la numero 7 bianconera ha parlato così a JTv: «Sono carica e concentrata, sarà una gara importantissima, abbiamo gli stimoli giusti e ci sono i presupposti per fare bene ed affrontare la settimana con entusiasmo. Anche la squadra è carica, veniamo da una partita in cui siamo riuscite a esprimere un bel gioco: lo spirito è quello giusto».



JUVE-INTER - «È una sfida entusiasmante anche solo a leggere i nomi delle due squadre sulla carta. Lo è da tanti anni nel maschile e sta diventando sempre più emozionante anche nel panorama femminile. È un derby d'Italia, ci sono tre punti importanti in palio, ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita».



CLASSIFICA - «Il vantaggio, oltre a essere meritato sul campo, è uno stimolo a migliorarsi continuamente, partita dopo partita. Questi sei punti vengono dal lavoro quotidiano e costante, settimana dopo settimana, pensando sempre ai tre punti successivi. Dipende tutto da noi e lavoriamo con serenità. La più in forma della squadra? Dopo la tripletta direi Staskova, è stata autrice di una prova strepitosa in Coppa Italia».



TUTTO ESAURITO - «Mi auguro che il popolo bianconero, alla fine, possa sorridere e festeggiare».