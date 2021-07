Ciro Ferrara, ospite della cerimonia di sorteggio dei calendari della prossima Serie A su Dazn, ha esordito con una battuta su un altro grande ex giocatore (e oggi vicepresidente) della Juventus:La vittoria degli Europei da parte dell'Italia è stata un'emozione fortissima. Quanto mi batteva il cuore durante i supplementari e i rigori. Mi sono tornati in mente i ricordi di quello che vissi come collaboratore di Lippi ai Mondiali 2006. E mi sono davvero immedesimato in questi ragazzi che hanno dato una grandissima gioia a tutto il Paese. Siamo orgogliosi di loro!"