Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato alla festa di Onda Madrid del futuro di Alvaro Morata. "Ha un contratto con la Juventus e finché la Juventus non dirà se resterà o meno, aspetteremo", le parole del numero uno dei Colchoneros riguardo al momento - comunque critico - sul futuro dell'attaccante spagnolo.



La Juve ha ancora una settimana per pagare il riscatto di Alvaro Morata, che consiste in 35 milioni di euro dopo i 20 versati negli ultimi due anni per il prestito oneroso e naturalmente biennale. Al momento, l'ultima idea tra le parti, è quella di provare a far rinnovare il giocatore con l'Atletico e versare ancora 20 milioni di euro all'Atletico, ma dilazionati in due stagioni.