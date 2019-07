Cedere per rinforzarsi. A volte il mercato può richiedere tanti ed importanti sacrifici per arrivare ad una maggiore competitività. Molto probabilmente il sogno Pogba potrebbe essere un caso simile per Real Madrid e Juventus. Infatti, le elevate richieste del Manchester United ed i paletti del Fair Play Finanziario impongono una strategia differente per assicurarsi un gioiello come il centrocampista francese. Così si potrebbe ricorrere alle cessioni illustri.



QUI MADRID - Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il Real avrebbe deciso di mettere sul mercato ben sei giocatori con lo scopo di accumulare almeno 200 milioni e strappare Pogba ai Red Devils. Gli esuberi sono nomi blasonati e dotati di un palmares da far invidia alla maggioranza dei loro colleghi. In partenza da Madrid ci sono il portiere Keylor Navas, il baby talento Mariano Diaz, Lucas Vazquez, il colombiano James Rodriguez, “Mister 100 milioni” Gareth Bale e Isco.



QUI TORINO - Quest'ultimo complica anche i piani della Juve. Infatti, i bianconeri avevano pensato al fantasista spagnolo per rinforzare la squadra di Maurizio Sarri. Da diversi mesi Fabio Paratici aveva sondato il terreno, aspettando le condizioni migliori per piazzare l'affondo decisivo. La speranza juventina risiedeva nell'arrivo di Eden Hazard in Spagna. Il campione belga ha di fatto tolto spazio a Isco, ma il Real non si è mai sbilanciato. Almeno finora. Ora resta da capire come si muoverà la Vecchia Signora: meglio concentrare tutti gli sforzi su Pogba o magari lavorare per portare a Torino un top player di caratura internazionale come la stella spagnola?