La Juventus è in cerca dell'attaccante per la prossima stagione, e in attesa che si apra ufficialmente il mercato Fabio Paratici sta già lavorando su più piste: in pole c'è Arek Milik del Napoli, che ha un contratto fino al 2021 ma il presidente De Laurentiis vuole almeno 40 milioni di euro; nelle ultime settimane ha preso quota l'ipotesi Dzeko, con la Roma costretta a vendere per fare cassa; sulla lista c'è anche il nome di Raul Jimenez del Wolverhampton. Discorso diverso per Pinamonti, Scamacca e Kaio Jorge, che i bianconeri seguono soprattutto in prospettiva.