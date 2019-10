Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, a 'Süddeutsche Zeitung' ha fatto un paragone importante per i suoi gialloneri: devono essere come la Juventus. O meglio: ispirarsi a quel tipo di crescita, continua e senza sbavature. Dal campo nazionale a quello internazionale. "Sono estremamente concentrati sul risultato e noi ne abbiamo bisogno un po' di più, perché non dobbiamo valutarci solo per il bel gioco, ma anche attraverso i risultati e questi si ottengono anche tramite un duro lavoro difensivo", le parole del dirigente del Dortmund.