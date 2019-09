Oscar Grau, CEO del Barcellona, è intervenuto per commentare il mercato appena passato. Su tutti il caso Neymar e il mancato arrivo di Matthijs de Ligt, passato alla Juventus: "Abbiamo fatto un'offerta anche per lui, ma ha preferito andare alla Juve, dove la tassazione italiana gli permette di avere un salario netto più alto".



NEYMAR - "Abbiamo fatto uno sforzo molto importante per lui. Il club ha fatto tutto il possibile per Neymar con due offerte, una con e una senza contropartite ma in una forma sostenibile. La sensazione, tuttavia, è che il PSG non abbia mai voluto venderlo".