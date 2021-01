È parso evidente come il centrocampo della Juventus sia stato inferiore a quello dell’Inter, dominante in lungo e in largo per tutto l’arco dei 90 e più minuti di partita. Ramsey, finora uno dei più positivi al netto degli infortuni, non si è fatto praticamente mai vedere, Bentancur fragile nel gestire sia la fase di possesso che di rottura, Rabiot il peggiore, forse all’ultimo bonus stagionale. Il migliore? McKennie, non al meglio e subentrato dalla panchina, l’unico in grado di mostrare qualcosa di interessante in una serata povera di stimoli e creatività. I tifosi della Juventus hanno sbottato sui social, criticando aspramente i protagonisti della mediana che hanno naufragato ieri sera, in particolare Rabiot…



