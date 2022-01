Oltre al nome di Ramsey, in uscita come ha pubblicamente affermato Allegri, la Juve ha altre idee in uscita a centrocampo. Arthur resta il preferito dell'Arsenal, che nei pensieri della Juventus deve andare oltre il prestito semestrale proposto fino a qui, e spunta anche l'opzione Rodrigo Bentancur all’Aston Villa. Come riporta Tuttosport, un'operazione da una ventina di milioni più bonus. L’addio di Bentancur, come nel caso di Arthur, dipenderà anche dalla possibilità di ingaggiare un sostituto all’altezza: il preferito resta Denis Zakaria, in scadenza a giugno col Borussia Monchengladbach, ma tentato anche da Manchester United e Bayern, in risalita anche Nicolò Rovella, in prestito al Genoa.