Il mercato della Juventus si sbloccherà solo dopo la scelta di Cristiano Ronaldo, che secondo quanto ha raccontato il ds Cherubini dovrebbe presentarsi al ritiro dopo le vacanze. Intanto la dirigenza porta avanti la propria strategia, e le quote cambiano di giorno in giorno. Capitolo centrocampo: Locatelli ma no solo, chi arriva? Agipronews racconta che il possibile ritorno diè quotato a 2,25; decisamente più basso rispetto a quello di, che ha una quota di 5,00.