I dirigenti della Juventus sono al lavoro da ormai più di un mese per regalare a Max Allegri il giocatore richiesto, in grado di far fare un importante salto di qualità alla mediana bianconera.rimane l’obiettivo numero uno, consullo sfondo come idea low cost (ma con quotazioni sempre maggiori viste le lungaggini col Sassuolo). Il piano C porta invece in Francia, conEcco l'analisi del centrocampo bianconero ripresa da Calciomercato.com:- La Juventus ha da tempo l’accordo col campione d’Europa, ma il Sassuolo non ha ancor accettato la proposta economica avanzata dalla dirigenza bianconera., mentre Cherubini e Nedved lavorano per un prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato negli anni. La distanza tra le parti c’è ed è notevole, ma a Torino sperano nella, che negli ultimi giorni di mercato potrebbe fare la differenza.- Il centrocampista bosniaco ha fatto sapere da tempo di voler lasciare il Barcellona per tornare in bianconero dopo una sola stagione. Sarebbe, perché il classe 1990 arriverebbe a Torino a parametro zero e accetterebbe un taglio dello stipendio (attualmente guadagna 8 milioni, troppi per le casse bianconere). Allegri lo conosce molto bene e gradirebbe un suo ritorno. Domani sera, in occasione del Trofeo Gamper, Juve e Barça potrebbero definire i dettagli e avvicinare la chiusura della trattativa.- L’ultima idea della dirigenza bianconera porta al centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni: il franco-camerunese classe 2000 ha disputato 90 minuti ieri sera nella gara d’esordio della Ligue 1, prendendosi in mano il centrocampo monegasco e lasciando in panchina un certo Cesc Fabregas.Per strapparlo al Bordeaux nel gennaio 2020,- Nel frattempo, un acquisto a centrocampo la Juventus l’ha ormai ufficializzato: si tratta didiciannovenne appena svincolatosi dal Chievo Verona. Giocherà in Serie C nella Juventus Under 23 allenata da Lamberto Zauli.