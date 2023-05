C'è aria di rivoluzione in casa Juve, soprattutto a centrocampo, visto che al 100% partirà Paredes, mentre è quasi sicuro anche l'addio di Rabiot. Secondo calciomercato.com, gli unici certi di rimanere sono Locatelli, Fagioli e Kostic. Per Miretti, si legge, la percentuale di restare in bianconero è dell'80% mentre scende a 60 per Juan Cuadrado.