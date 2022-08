La partenza di Rabiot ormai sembra fuori questione, infatti Allegri questa sera lo rilancerà titolare dopo le parole di ieri in conferenza stampa, ma ai bianconeri servono comunque un paio di cessioni. Si continua a lavorare per Arthur, con il suo agente Federico Pastorello al lavoro e alla Continassa sta per arrivare una nuova offerta che verrà valutata con estrema attenzione. Intanto, il Dortmund ha sondato Weston, ma la posizione della Juve è chiara: l'americano partirà solo per un'offerta irrinunciabile. Anche Zakaria in bilico: lo vuole il Monaco, ma lui non vorrebbe dire addio.