Buone notizie in casa Juve. Max Allegri è stato costretto a schierare ieri alla Dacia Arena di Udine un centrocampo sperimentale, con Ramsey regista e Bernardeschi e Bentancur interni. Dalla prossima sfida con l'Empoli, però, il tecnico toscano potrebbe iniziare ad avere una rosa quasi al completo:rientrerà infatti dalla squalifica e potrà scendere in campo dal primo minuto, mentreavrà una settimana di allenamenti in più coi compagni. Al momento rimane ancora una piccola incognita legata a, che ha però ormai recuperato dalla lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra e potrebbe anche lui tornare a disposizione di Allegri.