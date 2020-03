2









L’edizione odierna di Tuttosport fa un focus sul centrocampo della Juventus, tra certezze del presente e quello che potrà arrivare dal mercato.



OBIETTIVI – I nomi sottolineati in grassetto sul taccuino di Paratici sono sempre loro due, Sandro Tonali e Paul Pogba. Qualità, dinamismo e fisicità, il centrocampista del Brescia ha mostrato qualità perfettamente in linea con quelle richieste da Maurizio Sarri. In più è italiano, fattore importante per l’inserimento in squadra. Chi non ha bisogno di ambientarsi è il Pogba, che da giovane da svezzare nella sua prima esperienza a Torino, ritornerebbe con lo stampino di guida per la mediana. Dal punto di vista delle trattative, Cellino da una parte e Manchester United dall’altra rappresentano gli ostacoli che Paratici vuole superare.



TRA DUBBI E CERTEZZE – In attesa del calciomercato, la Juventus può ragionare su quello che ha già tra le mani. Due certezze su tutte: Rodrigo Bentancur, in netta evoluzione sia nel ruolo di mezzala di inserimento che in cabina di regia, e Aaron Ramsey, tornato in formato Arsenal poco prima dello stop forzato a causa del coronavirus. I dubbi in ottica futura riguardano Pjanic e Khedira: sia sul piano dell’età (il primo 30 anni tra poco, il secondo quasi 33) che dell’ingaggio (più di 6 milioni all’anno), sono giocatori la cui permanenza può essere messa in discussione, con il bosniaco richiesto in Francia dal Paris Saint-Germain.