In una stagione molto travagliata come quella che stiamo vivendo, col "calcio liquido" di Andrea Pirlo che, in ossequio a tale definizione, sta facendo molta fatica a plasmare uno schieramento solido e stabile per la Juventus, nelle ultime partite c'è un'accoppiata che si sta consolidando nel centrocampo bianconero: quella formata da Rodrigo Bentancur e Arthur. Contro la Spal c'è stato spazio per l'esordiente talento Fagioli e un giocatore finito dietro nelle gerarchie come Rabiot. Domani contro la Sampdoria, però, Arthur e Bentancur sono pronti a riprendersi il loro posto.