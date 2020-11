6









Andrea Pirlo l'ha spiegato più volte: un vero regista la Juventus non ce l'ha. Quattro centrali e zero registi puri. Nella filosofia dell'allenatore c'è la voglia di sperimentare e cercare nuove soluzioni, così finora quel ruolo a giro l'hanno fatto tutti e quattro, alternandosi anche nel corso della stessa partita. In generale, dopo l'arrivo di Arthur e McKennie a centrocampo continuano i lavori in corso e presto potrebbero esserci nuovi cambiamenti per completare una rivoluzione già iniziata: addio scontato per Khedira, in bilico anche Ramsey e occhio al futuro di Rabiot che per la Juve rappresenterebbe una plusvalenza totale essendo arrivato a zero (così come il gallese). Ma come si muoverà in entrata la Juve?



