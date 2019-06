Dopo Aaron Ramsey la Juventus punta ad un altro grosso colpo a centrocampo. A Torino arriverà almeno uno tra Adrien Rabiot, Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic ma Paratici dovrà comunque cedere uno dei centrocampisti già presenti nella rosa della Juventus visto che al momento sono già sei i centrocampisti della squadra bianconera. Chi può partire? Sami Khedira è un indiziato, Pjanic non è sul mercato ma la Juve può cambiare idea per offerte superiori agli 80 milioni. Matuidi va in scadenza nel 2020 mentre è difficile che partano Bentancur (rinnovo pronto) ed Emre Can.